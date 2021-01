Politica



Cna: "Ex Fornace e Battilana preda di inciviltà e indifferenza istituzionale"

sabato, 16 gennaio 2021, 10:55

Un dejà vu. La situazione delle aree artigianali dell'ex Fornace e di Battilana lungo il viale Galileo Galilei, a due passi dal casello dell'autostrada Carrara è sempre la stessa. A nulla sono servite denunce, lamentele, segnalazioni e l'attenzione dei media. Le due aree artigianali che ospitano imprese e piccoli artigiani continuano ad essere preda di inciviltà e indifferenza istituzionale. Rifiuti a terra, ingombranti abbandonati sui cigli ma anche corse in auto a folle velocità, furti e parcheggi usati per scambi di qualsiasi tipo. E' ancora Cna con un post sulla pagina ufficiale di Facebook corredato da fotografie a puntare i riflettori sullo stato di due delle più giovani aree artigiane della provincia di Massa Carrara. L'area dell'ex Fornace ospita anche la sede della principale associazione degli artigiani. Nel frattempo le aziende insediate hanno preso le contromisure contro il fenomeno dei furti e di vandalismo installando telecamere ed alzando le recinzioni.



"Sono oramai 20 anni – scrive Cna - che le aziende del comparto artigianale della ex Fornace chiedono al Comune, e quindi alle varie amministrazioni che si sono avvicendate, di prendere in carico l'area come da convenzione firmata a suo tempo. In 20 anni non c'è stata nessuna risposta: la manutenzione delle aree comuni in questo periodo è ricaduta sempre sulle imprese private. Manca l'illuminazione pubblica, il parcheggio viene usato da sempre per scambi di qualsiasi tipo. Serve che il Comune si faccia carico della tutela del patrimonio delle imprese che qui hanno investito e continuano ad investire. Serve che il Comune si prenda la propria responsabilità e si faccia carico di quanto sottoscritto nella convenzione e negli atti notarili. E' inutile altrimenti ipotizzare, come nell'ultimo Piano Operativo Comunale, che il rilascio delle concessioni urbanistiche sia vincolato agli standard di parcheggi e di verde ad uso pubblico se poi l'Ente non acquisisce le strade e i parcheggi".

