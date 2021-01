Politica



Concessioni Balneari, Psi: "Grillini incapaci ancora una volta"

domenica, 3 gennaio 2020, 16:33

"Iniziano l'anno come lo avevano concluso: incapaci di prendere qualsiasi decisione": sono le parole del PSI di Carrara di fronte alle ultime decisioni dell'amministrazione riguardati le concessioni balneari.

"Il tema del rinnovo doveva essere affrontato e risolto con una visione che garantisse le attività degli operatori offrendo un servizio insostituibile a turisti e residenti - spiegano - In diversi incontri sono stati prospettati percorsi adeguati al fine di affrontare il problema e molti comuni si sono attivati nei mesi scorsi, aprendo un confronto corretto con le categorie e individuando soluzioni adeguate e sostenibili anche in presenza delle normative europee".

Molti, esattamente: "L'amministrazione di Carrara, invece ha atteso l'ultima settimana dell'anno per affrontare la questione risolvendolo come sempre all'insegna dell'incompetenza e dell'improvvisazione e annunciando l'avvio delle aste pubbliche per le concessioni dell'arenile per poi tornare sui propri passi nel giro di poche ore - continuano - hanno scelto una soluzione ideologica e solitaria mettendo a rischio non solo il futuro di 40 stabilimenti balneari, ma anche tutto l'indotto che viene generato come il commercio, le attività ricettive di alberghi, Bed & Breakfast e case private".

Un disastro evitato per un soffio, questo si legge nelle parole della minoranza che sottolinea come "Sia solo grazie al presidente Giani e all'assessore Leonardo Marras che sono stati fermati i procedimenti per l'avvio delle aste - concludono - In ogni caso, anche questa volta la maggioranza ha tentato di scaricare le colpe sui dirigenti dimenticando che il primo cittadino rimane l'unico responsabile delle scelte comunali".

C . B.