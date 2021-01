Danni maltempo: il presidente Lorenzetti chiede lo stato di emergenza regionale

Altri articoli in Politica

lunedì, 25 gennaio 2021, 20:42

Quel materiale è prezioso, non finisca in discarica. A chiederlo e a scongiurarlo è Italia Nostra Apuo-Lunense che con una lettera aperta indirizzata al sindaco richiama l'attenzione dell'amministrazione sul valore economico, storico e artistico del materiale di arenaria divelto in questi giorni dai marciapiedi di Marina Est

lunedì, 25 gennaio 2021, 20:39

Nel corso dell’incontro di questa mattina con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in merito ai concorsi per le assunzioni alla Regina Elena, al quale hanno preso parte in collegamento web il presidente dell’azienda speciale, Giuseppe Profili, il direttore Valeria Ricci e il consigliere di amministrazione Mauro Lancioni, il sindaco di...

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:52

«Il porto non è ad uso esclusivo della città di Carrara ma è una infrastruttura che serve l’intera provincia e non solo. Fin quando non ci si libererà della mentalità di chi guarda solo al proprio orticello, questo territorio non riuscirà mai a sviluppare a pieno le sue potenzialità»: si...

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:40

Nuovo sopralluogo questa mattina da parte dell'amministrazione comunale di Massa e del Consiglio di Amministrazione di GAIA al depuratore Lavello 1, a tre mesi di distanza della precedente visita, svoltasi lo scorso ottobre

lunedì, 25 gennaio 2021, 12:18

Un consiglio solenne in videoconferenza che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della presidenza del consiglio comunale. Nell’occasione sarà presentata una mozione per intitolare a Settimia Spizzichino il Parco della Memoria a Campocecina

domenica, 24 gennaio 2021, 17:43

Barotti attacca l'amministrazione Persiani: "La nostra città continua ad essere, unitamente al resto del territorio apuano, maglia nera, in condizioni analoghe ci sono altre province del nord, ma non è consolatorio"