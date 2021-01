Politica



De Pasquale: "Nido servizio fondamentale: investiti 150mila euro in 5 mesi"

sabato, 16 gennaio 2021, 10:24

30mila euro investiti a settembre tra dispositivi e prolungamento degli orari per il periodo dell’inserimento; 46mila di forniture acquistate nel corso dell’estate tra giochi e arredi “flessibili”; altri 70 mila euro spesi per attrezzature da cucina, giochi e smartphone. Ammonta a circa 150mila euro la somma che l’amministrazione del sindaco Francesco De Pasquale ha investito sugli 8 nidi comunali negli ultimi 5 mesi per far fronte alle nuove esigenze imposte dalle misure di contrasto alla pandemia. «Queste nuove esigenze riguardano diversi aspetti, tutti fondamentali per i piccoli utenti dei nidi: le abbiamo interpretate come un’occasione per migliorare a 360° l’offerta perché siamo convinti che il nido sia un servizio fondamentale per bimbi e famiglie, anche e soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo attraversando» premette il primo cittadino. In particolare oltre all’acquisto delle attrezzature necessarie alla sanificazione, delle strutture per mantenere il distanziamento tra gruppi e di nuovi giochi, soprattutto da esterni, dove in questa fase è preferibile tenere le attività, il sindaco evidenzia che «l’investimento ha riguardato anche le ore di lavoro, per ampliare l’offerta e andare incontro alle esigenze delle famiglie sotto pandemia e la formazione, che ha permesso di dare al nostro personale gli strumenti per affrontare al meglio la pandemia anche dal punto di vista psicologico, per supportare i bambini e i chi sta loro vicino».



Un percorso che è iniziato durante il primo lockdown, ad aprile, con l’attivazione degli incontri online tra gli educatori e le famiglie e che è proseguito in estate con il Nido estivo: «Rispetto agli anni precedenti abbiamo speso 20mila euro in più, a fronte di un calo delle presenze: tutto ovviamente a causa della pandemia. Abbiamo pensato però che fosse fondamentale garantire questo servizio, per le famiglie ma anche e soprattutto per far recuperare ai bambini quella socialità di cui sono stati privati durante il lockdown» racconta il sindaco.



Da settembre a oggi ai nidi comunali sono arrivati dunque circa 146mila euro: 46mila euro sono stati investiti nel corso dell’estate in forniture, in particolare giochi e arredi “flessibili” utilizzabili cioè sia all’interno che all’esterno e attrezzature ludiche per la creazione di spazi gioco sicuri e delimitati, in modo da garantire la separazione dei gruppi come previsto dai protocolli anti-covid; 30mila si sono resi necessari nella fase di inserimento per l’acquisto di attrezzature per il triage all’ingresso del nido e la sanificazione e per il prolungamento degli orari, quest’ultimo indispensabile a limitare le compresenze come previsto dalla norma; a dicembre infine sono stati spesi 65mila euro in forniture per la refezione, tra attrezzature da cucina e sanificatori e altri 5mila euro sono andati nell’acquisto di dispositivi elettronici per la comunicazione nido/famiglia. «Le misure di contenimento della pandemia impediscono alle famiglie di entrare al nido, facendo venir meno un fondamentale momento di incontro con gli educatori. Per sopperire, abbiamo dotato le 15 sezioni dei nostri 8 nidi di una strumentazione che permette di comunicare sia in forma collettiva che in modo singolo con le famiglie, in modo da aggiornarle costantemente su quanto succede al nido» precisa De Pasquale.



A questi investimenti più recenti si aggiungono l’offerta di due mesi di frequenza gratuita nel corso del lockdown e l’attivazione del progetto “0-6” per la continuità nido-scuola dell’infanzia attivato lo scorso anno al Girotondo/Giampaoli e in arrivo dal 2021 anche al Koala/San Luca.