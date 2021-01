Politica



De Pasquale: “Sulla gestione delle reliquie solo notizie false. La Lega ha toccato il fondo”

mercoledì, 27 gennaio 2021, 15:04

«Credo che con questa uscita la Lega e Nicola Pieruccini abbiano davvero toccato il fondo, diffondendo falsità a mezzo stampa su un tema così delicato come quello della gestione delle reliquie solo per attaccare l’amministrazione. Questa non è politica e il cinismo di queste persone si commenta da solo»: si apre così la replica indignata del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale in merito alla gestione delle salme sollevata dagli esponenti del Carroccio.



«Si tratta di una notizia falsa, costruita ad arte per speculare sui sentimenti delle persone e dei lavoratori. Come prima cosa voglio quindi smentire anche a nome di Nausicaa Spa e del presidente Luca Cimino che a Turgliano ci sia un magazzino degli orrori dove la salme sono trattate senza rispetto», chiarisce il primo cittadino.



L’amministrazione e Nausicaa spiegano infatti che il cimitero di Turgliano è dotato di un apposito magazzino - chiuso al pubblico e accessibile ai soli addetti ai lavori - dove vengono temporaneamente e opportunamente conservate le salme estumulate: su indicazione delle famiglie, parte di queste vengono destinate alla cremazione, parte sono ri-inumate e in questo caso, possono rendersi necessari dei trattamenti specifici, che vengono eseguiti a norma di legge. Nel periodo, limitato a qualche giorno, in cui vengono ospitate nel magazzino, le reliquie sono accuratamente catalogate e conservate - non in semplici scatole di cartone come la Lega vuol lasciare intendere – in appositi contenitori (barriere), secondo quanto prevede la norma. Non solo: le reliquie vengono catalogate e rubricate nel software gestionale a disposizione degli operatori del cimitero, ove vengono annotate tutte le operazioni. I familiari sono costantemente aggiornati e interpellati per concordare giorno e ora della sepoltura e/o cremazione. Queste operazioni fanno parte del consueto e ordinario ciclo di gestione delle salme del cimitero: quello che avviene a Turgliano segue le procedure di legge, nel pieno rispetto della dignità delle reliquie. Da Nausicaa precisano inoltre che in questo momento il magazzino ospita sei salme: 4 sono state estumulate e sono in attesa di cremazione, già programmata; 2 invece devono essere ri-inumate dopo l’apposito trattamento. Nel giro di pochi giorni, come da programma, ognuna troverà la sua corretta destinazione come indicato dalle famiglie.



«Smentite le menzogne di Pieruccini sulla conservazione delle salme – spiega il sindaco - voglio inoltre rilevare come le sue farneticazioni sui risvolti economici di questa vicenda e sulla gestione del forno crematorio siano deliranti e privi di qualsiasi logica non dico finanziaria ma anche solo aritmetica. L’esponente della Lega, infatti, prima vaneggia di un surreale “vantaggio economico dovuto dai minori costi di cremazione” salvo poi smentire sé stesso aggiungendo, dopo poche righe, che il forno crematorio sarebbe “utilizzato oggi dagli amministratori 5 Stelle solo per incrementare il business”, cosa che ovviamente implicherebbe un maggior numero di cremazioni».



«Pieruccini infine dimostra tutta la sua ignoranza quando si rivolge al presidente Cimino in riferimento alle autorizzazioni per le estumulazioni straordinarie, autorizzazioni che sono di competenza del primo cittadino» conclude De Pasquale.