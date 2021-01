Politica



Erosione a Marina di Massa, Benedetti (FI): "Parole fuori luogo"

lunedì, 4 gennaio 2021, 21:45

Considerato fuori luogo, secondo Stefano Benedetti, coordinatore provinciale di Forza Italia l'intervento sull'erosione manifestato pubblicamente attraverso gli organi di informazione dall'assessore Monni: "Prima di tutto i fenomeni di erosione sulla costa Apuana sono iniziati molti anni fa e poi perché l'amministrazione si è insediata solo due anni e mezzo fa e difficilmente possono essere ritenuti responsabili alla parti di un centro-sinistra - spiega Benedetti - Il problema non sono tanto i fondi investiti nella lotta all'erosione, ma l'incapacità di mettere in atto progetti e strategia efficaci".



Entra poi nei dettagli: "Durante l'era Pucci furono spesi 10 miliardi di lire e poi altri tre per l'installazione di sette chilometri di geotubi che in breve si staccarono dal fondo marino, rompendosi e tornando verso la riva come balene arenata. Come gli interventi di recupero e riequilibrio del litorale dei comuni di Massa e Montignoso nel tratto fra il fiume Frigido e Versilia per un importo di 14 milioni e 650 mila euro - continua - Tutti lavori inutili e costosi pagati coi soldi dei cittadini".



La situazione oggi pare essere la stessa: "Assistiamo costantemente a mareggiate che continuano a mangiare la costa con l'aggravante dell'erosione che attualmente interessa anche il versante versiliese - conclude - Si parla dell'ampliamento del porto di Marina di Carrara, ma non c'è nessuna soluzione all'orizzonte. Nel frattempo pagano le conseguenze gli imprenditori locali che hanno investito nel settore malnate. Avrebbe fatto meglio a tacere, l'amministrazione, perché l'assessore non viene pagato per sparare pubblicamente sui giornali, ma per averne ritorni economici e ambientali positivi, favorevoli e di dirette interesse economico del territorio e delle categorie coinvolte".