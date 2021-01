Forza Italia Massa: “Il Pd locale e l’intera opposizione sinistra sanno solo attaccare senza motivo”

Altri articoli in Politica

venerdì, 29 gennaio 2021, 19:40

Il comune di Massa nomina una commissione conoscitiva quale strumento migliorativo del sociale e dell'accoglienza a seguito della vicenda Serinper, cooperativa sociale addetta agli affidamenti, finita sotto inchiesta in seguito ad ipotizzati reati di corruzione

venerdì, 29 gennaio 2021, 17:46

Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier per Carrara, replica al sindaco De Pasquale e alla giunta pentastellata, che avevano a loro volta risposto al comunicato diffuso qualche giorno fa, relativo alla denuncia di malagestione delle salme a Turigliano, puntando il dito contro Nausicaa

venerdì, 29 gennaio 2021, 17:24

Su Carrarafiere arriva la precisazione del presidente della provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti in merito all’intervento di Rifondazione Comunista e Massa Città in Comune

venerdì, 29 gennaio 2021, 09:30

Carla Gianfranchi, vicepresidente di AmareMarina, chiede al sindaco se è in possesso di documenti che attestino la non pericolosità per Marina di Carrara in caso di ampliamento del porto e se sì che li renda pubblici

mercoledì, 27 gennaio 2021, 19:30

Mancanza di parcheggi, di segnaletica adeguata, problemi di viabilità in alcune zone di Massa: i residenti si rivolgono a Daniele Tarantino, responsabile dell’associazione Insieme che raggruppa diversi comitati cittadini

mercoledì, 27 gennaio 2021, 19:26

Il consigliere Barotti, in occasione della giornata della memoria, propone di intitolare il piazzale antistante alla ex Colonia Torino alle vittime dei lager nazisti e fascisti