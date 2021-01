Politica



Fratelli d'Italia Carrara: "Prima il programma, poi il candidato sindaco per Carrara 2022"

domenica, 17 gennaio 2021, 19:49

Il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia Carrara, prende posizione sulla recente costituzione di un comitato di centro destra in vita dell'appuntamento elettorale del 2022 a Carrara: "Nel prendere atto - recita il comunicato - che si è costituito un comitato di cui fanno parte alcuni partiti di centrodestra ed altre liste e che questo comitato si prefigge di individuare il nome del candidato sindaco di Carrara per le amministrative 2022 entro il prossimo aprile, Il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia, torna a ribadire che , prima di individuare il candidato sindaco , ora più che mai, considerata l'eterogeneità della "coalizione" venutasi a formare, necessita elaborare un programma di governo che possa dare finalmente a Carrara una speranza per il futuro".

"Solo dopo aver elaborato detto programma - continua - si potrà individuare la figura del candidato sindaco che potrà realizzarlo. Riteniamo che ogni altra forma, possa essere interpretata dai cittadini stanchi di essere amministrati da incapaci , come il vecchio metodo di far politica del "uniamoci per vincere, poi si vedrà" .



"Fratelli d'Italia - conclude - sia a livello nazionale che locale non ha mai tradito i propri valori e gli elettori che gli hanno dato fiducia e con la coerenza che la contraddistingue vuol continuare a farlo, nell'esclusivo interesse della collettività, ed esige che la coalizione di cui farà parte dimostri che è lontana dai vecchi metodi di far politica, e dimostri di essere per il vero cambiamento".