I giovani della sinistra massese pronti a collaborare con Barotti per il governo della città: "Ecco la nostra prima proposta"

venerdì, 15 gennaio 2021, 16:34

Il "Movimento giovanile della sinistra Massa Carrara" ha raccolto l'invito lanciato nei giorni scorsi dal consigliere d'opposizione, Andrea Barotti, rendendosi subito disponibile a collaborare e sfoderando già proposte su cui lavorare.

"Negli scorsi giorni – dichiara il movimento - abbiamo letto un articolo del consigliere Andrea Barotti dove era presente in maniera molto chiara un invito, rivolto ai giovani, a prendere parte attivamente al dibattito politico locale. Eccoci! Siamo fermamente convinti che occorra un cambio di passo riguardo il modo di intendere la politica e la gestione della città".

"Siamo altresì consapevoli – proseguono i giovani della sinistra massese - che per raggiungere questo cambiamento non ci possiamo limitare ad un generico cambio generazionale. Vogliamo mettere in campo le nostre proposte, le nostre idee, la nostra capacità di esprimere le necessità dei giovani massesi e lo vogliamo fare insieme a chi, come nel caso di Barotti, condivide con noi una precisa idea di città, dettata da una comune appartenenza al campo del centrosinistra".

Siglata l'alleanza, ecco pronta la prima proposta di lavoro: "Dalla sinergia tra il nostro movimento e il consigliere, è nata la proposta di recuperare lo spazio verde in pieno centro storico adiacente a Piazza della Conca, interessato bombardamenti della seconda guerra mondiale, al fine di creare una “Piazza della Memoria”.

"In un colpo solo – commentano i giovani della sinistra - potrebbe nascere un luogo di memoria dal forte valore storico e una piazza in grado di dare respiro al centro città, di essere un punto di riferimento, diverso dalle piazze già esistenti, per i ragazzi".

"La nostra priorità – conclude il movimento - continua ad essere l’impegno per i giovani, il centrosinistra massese ha un bisogno vitale di forze fresche, facciamoci avanti!".