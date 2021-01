Politica



Il centrodestra fa il pieno di movimenti e liste civiche: entro aprile il candidato sindaco

sabato, 16 gennaio 2021, 15:56

Dopo la pausa per le festività natalizie, ha ripreso a riunirsi il tavolo "Prima Carrara", composto dalle forze politiche del centrodestra e da numerose forze civiche e politiche cittadine.



"Siamo lieti di constatare - afferma la componente in un comunicato - che il tavolo si è progressivamente allargato e oggi rappresenta una coalizione potenzialmente in grado di vincere le prossime elezioni amministrative e di rappresentare un cambiamento epocale per la nostra città. Questo grazie al contributo di quasi tutte le forze del centrodestra e di una serie di movimenti e aggregazioni cittadine provenienti dal civismo e anche da settori moderati della città e della sinistra riformista".



"All'ultimo incontro - continua - hanno partecipato rappresentanti dei seguenti gruppi: Lega- Salvini premier, Forza Italia, Cambiamo con Toti, Alternativa per Carrara, Carrara vive, Carrara Futura, Movimento Mazziniano Italiano Repubblica e Costituzione, Carrara nel cuore, Verdi per Carrara. Tutti gli intervenuti hanno convenuto sull'esigenza di riunirsi in un'unica coalizione alle prossime elezioni amministrative del 2022 e di individuare un candidato a sindaco entro il prossimo mese di aprile in modo da sviluppare una lunga campagna di ascolto della città per poi tradurre le istanze emerse in un innovativo programma di governo, anche grazie all'apporto di apposite commissioni formate da esperti e noti professionisti che sono già in fase di formazione. Il tavolo "Prima Carrara" si è detto sin d'ora disponibile ad allargarsi a quelle forze politiche che fanno parte del centrodestra e ancora non hanno partecipato agli incontri e a quelle forze civiche che, pur provenendo da esperienze e coalizioni diverse, intendono inaugurare un confronto allo scopo di creare una alleanza comune sempre più forte".



"E' tuttavia intenzione del tavolo - conclude - raccogliere le istanze e i contributi anche di quei singoli cittadini che vorranno portare il loro apporto al più importante cambiamento che la città ricordi dal dopoguerra e, a questo scopo, invitiamo chiunque fosse interessato a contattarci all'indirizzo email primacarrara@gmail".