Politica



L'amministrazione comunale di Massa risponde al Pd: "Sulla vicenda Serinper si sta facendo sciacallaggio politico"

sabato, 16 gennaio 2021, 08:50

L'amministrazione comunale di Massa risponde al PD, che si trova all'opposizione, in merito alla vicenda Serinper, la cooperativa sociale che si occupa di affidamento di minori, finita sotto accusa per reati di corruzione e oggetto di un forte dibattito politico, ultimo dei quali in ordine di tempo le affermazioni dell'Assessore al sociale Zanti, che ha espresso, a detta dei Sem, il parere di rivolgersi a una professionalità esterne per restituire credibilità al servizio e, secondo l'opposizione, ciò screditerebbe l'operato e la professionalità del personale in essere.



Di seguito il comunicato dell'amministrazione: "Dopo lo sconclusionato comunicato con cui il Partito Democratico bocciava l'operato dell'attuale amministrazione di centrodestra- esordisce - ecco arrivare uno squallido intervento sulla vicenda Serinper. A parte il fatto che giudizi critici da parte di chi è stato bocciato dagli elettori non meritano neppure risposta, ed anzi fanno persino sorridere, quello che non è invece accettabile e recepibile sono le accuse di aver reso dichiarazioni o assunto comportamenti "irrispettosi e diffamatori nei confronti di tutti i dipendenti assegnati al Settore dei Servizi Sociali del Comune di Massa". Il solo affrontare un tema così delicato e sensibile, che si inserisce nell'ambito di un'indagine penale che riguarda minori e persone fragili, dimostra quanto sia spregiudicata la vis polemica espressa dal Partito Democratico, che non perde occasione per fare dello sciacallaggio politico. Dopo averci provato, con scarso successo per il vero, sulla emergenza sanitaria (mascherine), su tematiche urbanistiche (Esselunga) e via dicendo, ecco un'altra fake news."



"Nessun discredito - si sottolinea - verso i servizi sociali è stato infatti gettato da questa amministrazione, la quale semmai si è dimostrata totalmente estranea alla vicenda giudiziaria, vittima anch'essa di comportamenti di altri che oggi sono al vaglio della competente magistratura. Dal momento che i fatti oggetto di indagini interessano un arco temporale che prende le mosse dal settembre 2017, forse è qualcun altro che vorrebbe autoassolversi. Non siamo certamente noi a doverci giustificare, visto che il settore dei servizi sociali è rimasto quello che abbiamo trovato. E quando abbiamo cercato di migliorarlo, proprio un Consigliere Comunale del PD ci ha accusato di grave ingerenza. Quanto più in generale al personale dell'Ente, pur avendo trovato una situazione difficile e complessa, non ci siamo mai persi d'animo e, anziché recriminare su quanto fatto in passato, ci siamo rimboccati le maniche iniziando un percorso di valutazione, senza alcun pregiudizio o discriminazione di sorta. Dai ruoli apicali in giù, il confronto è stato sempre volto alla valorizzazione di competenze e professionalità, rispetto umano e spirito di collaborazione. Purtroppo poco si è fatto negli anni passati sotto questo profilo e l'organico, anche dirigenziale, si è talmente ridimensionato da mettere alcuni settori in forte difficoltà".



"Se tra il 2013 e il 2018 - conclude - anziché vantarsi di bilanci in attivo, si fossero destinate le opportune risorse al mantenimento del livello occupazionale, magari attraverso quei concorsi che noi stiamo attivando, oggi forse ci saremmo trovati in una condizione più favorevole. Fa veramente specie che proprio coloro che dovrebbero assumersi la paternità di questa situazione pretendano oggi di farci la lezione e persino la morale".