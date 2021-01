Politica



Lega Toscana: "Nuovi Commissari provinciali ad Arezzo e Massa-Carrara"

sabato, 30 gennaio 2021, 16:17

"Una squadra di qualità che unisce novità, esperienza e conoscenza dei settori di competenza". Così il commissario della Lega Toscana Mario Lolini descrive il gruppo che lo affiancherà nella gestione del partito.

"Accanto allo staff - afferma Lolini - ho deciso di creare un direttorio con l'europarlamentare, i parlamentari, i consiglieri regionali, i sindaci ed i commissari provinciali della Lega. Avrà una funzione consultiva e di confronto".

Per quanto riguarda gli organi statutari Mario Lolini ha confermato Andrea Barabotti come responsabile organizzativo e ha nominato il commercialista Paolo Prisciandaro, responsabile amministrativo, il sindaco di Montecatini Luca Baroncini, responsabile degli enti locali, e Filippo La Grassa, coadiuvato da Debora Truglio, responsabile per il tesseramento.

Due novità tra i commissari provinciali, peraltro già preannunciate, Matteo Grassi, ad Arezzo, e Nicola Pieruccini (nella foto), a Massa-Carrara. Lolini ha annunciato anche di voler procedere ad una nuova nomina a Prato, ma si è riservato dei giorni di riflessione.

Per ora non vengono toccate le posizioni degli altri commissari: Alessandro Scipioni (Firenze), Andrea Ulmi (Grosseto), Riccardo Maria Cavirani (Lucca), Manfredi Potenti (Livorno), Marco Landi (Pisa), Sonia Pira (Pistoia), Guglielmo Picchi (Siena).

L'ufficio comunicazione sarà coordinato dal giornalista Carlo Vellutini e coinvolgerà il collega Maurizio Filippini e l'esperto di social network Eliseo Ucci.

L'Accademia Federale Toscana sarà guidata da Mirko Melchionno. "Sono state scelte ponderate che puntano sull'esperienza politica e di gestione del partito - afferma l'onorevole Lolini- ma anche su professionisti del settore, come nel caso dell'ufficio comunicazione e del nuovo responsabile amministrativo. Sui commissari provinciali sono intervenuto solo laddove necessario, mentre nelle altre province ho scelto la continuità, anche per dare la possibilità a commissari di recente nomina di dimostrare le loro capacità ed il loro valore. Nelle prossime settimane intendo creare dei dipartimenti che rappresentino i vari settori della società e della vita amministrativa che saranno guidati da persone di chiara competenza in materia".