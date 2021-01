Politica



Massa, la minoranza: “È il momento di dire basta”

martedì, 12 gennaio 2021, 16:43

I consiglieri del comune di Massa Alberti Stefano, Berti Uilian, Carioli Gabriele, Dell'Ertole Dina, Giusti Giovanni, Incoronato Agostino, Mencarelli Luana, Menchini Paolo, Mosti Elena e Volpi Alessandro annunciano che le minoranze hanno deciso di rifiutare la presidenza della Commissione Affari Istituzionali, come segno di denuncia delle molteplici violazioni delle regole democratiche, che sono dette avvenire nel comune di Massa.

“Le minoranze sono approdate alla grave decisione di non accettare la presidenza della Commissione Affari istituzionali, che le spetta per legge e da cui si è dimesso il consigliere Agostino Incoronato –dichiarano- perché non hanno alcuna intenzione di legittimare l’ormai evidentissima violazione delle regole democratiche consumata dall’amministrazione e della maggioranza.”

“Da tempo –affermano- i lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni si svolgono senza la garanzia della fondamentale pluralità delle opinioni. L'adesione supina a quanto indicato dalla Giunta ha persino prodotto in maniera suicida il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza in Commissione Ambiente all’atto ricognitorio degli agri marmiferi, ritirato poi senza preavviso dallo stesso sindaco durante la seduta del Consiglio Comunale attraverso la votazione di una pregiudiziale, quindi per dubbio di legittimità. “

“La vicenda del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale –puntualizzano- è un’ulteriore, tangibile prova di questo atteggiamento arbitrario della maggioranza che ha imposto una raffica di emendamenti prodotti dalla Giunta funzionale solo alla tenuta della maggioranza, al di là di ogni altra logica politica e senza la pur minima dimensione democratica. In questo senso il Regolamento è un vero e proprio atto spartitorio che cancella peraltro prerogative di difesa del pluralismo come nel caso del voto segreto.”

“In questo clima –spiegano- si inseriscono episodi, ripetuti e sconcertanti come la censura operata dalla presidenza dal Consiglio agli interventi dei consiglieri di minoranza, che è resa oltremodo facilitata dalla possibilità unilaterale, del Presidente o dell'assessore Balloni, di togliere l’audio ai microfoni on line degli esponenti della minoranza.”

“Altra grave vicenda –aggiungono- è stata anche la ripresa e la diffusione pubblica di conversazioni private di consiglieri, irrisi e lesi nell’esercizio delle loro funzioni, senza che nessuna voce di richiamo altrettanto pubblico si sia levato dall'amministrazione o dai suoi consiglieri. Sono state molteplici, inoltre, le convocazioni giunte fuori tempo massimo, con documentazione incompleta e in alcuni casi persino sbagliata.”

“Alla luce di tutto ciò –asseriscono- la decisione di non accettare l’unica presidenza che spetta alle minoranze nasce proprio dalla convinzione dell’imprescindibile esigenza di non essere in alcun modo parte di un processo compiuto in costante disprezzo della democrazia. Se una maggioranza trasforma le istituzioni democratiche in luoghi antidemocratici, la mancata legittimazione da parte delle minoranze di tali luoghi è l’unico modo perseguibile per difendere la democrazia.”

“Non si tratta di assentarsi dalle istituzioni –concludono- ma di fare lo sforzo decisivo per denunciare l’aggressione che stanno vivendo. E’ in corso, ormai da tempo, un’opera di svuotamento dei compiti del Consiglio, divenuto un triste “votificio”, guidato da un presidente arrogante, la cui posizione mette in difficoltà la stessa maggioranza costretta a difenderlo battendo strade davvero poco credibili, come una Commissione ad hoc creata dal sindaco con un’anomala e costosa ordinanza. Dopo due anni e mezzo di erosione della dignità dei membri del Consiglio comunale è giunto, davvero, il momento di dire basta.”