Politica



Parco di Castagnetola in balia di se stesso, il consigliere Alberti chiede siano fatti gli interventi

domenica, 17 gennaio 2021, 21:31

Spazi sporchi, spazzatura fuori dagli appositi cestini e strade pericolose. È ciò che raffigurano le immagini del parco villa Menzione di Castagnetola.

Lo denuncia il consigliere comunale Stefano Alberti il quale si rivolge direttamente al presidente della giunta chiedendo manutenzione: "Servono interventi di cura e valorizzazione, per il bene pubblico in primo luogo, ma anche per consentirne una sicura e adeguata fruizione - spiega - È necessario attivare un percorso che coinvolga la comunità locale della definizione di un progetto di riqualificazione che possa potenziare gli elementi di inclusione degli spazi pubblici".

Il parco si estende su 3 mila metri quadrati e ha grandi potenzialità: "È un riferimento per la comunità locale, utile a favorire occasioni d'incontro rafforzando la coesione sociale e le risorse ambientali - sottolinea infine Alberti - Lo stato di abbandono è dato dall'incuria e dalla poca sicurezza che, nonostante una parziale recinzione, rimane un'area pericolosa. Servono lavori urgenti e, soprattutto non più procrastinabili".