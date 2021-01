Politica



Pieruccini (Lega): "Roberta Crudeli ha strumentalizzato con paragoni inopportuni fra i sostenitori di Trump e i militanti della Lega"

venerdì, 8 gennaio 2021, 10:46

L'attacco a Washington da parte dei sostenitori di Trump ha, come del resto prevedibile, scatenato il dibattito social, con post e battute riferite al fatto in sé e anche all'abbigliamento particolare di alcuni di loro. Nicola Pieruccini, commissario Lega Salvini Premier, ha criticato Roberta Crudeli, consigliere Pd e membro dell'opposizione nell'amministrazione carrarina, di aver fatto paragoni fra i sostenitori di Trump e i militanti della lega, in un post, visibile sul suo profilo facebook, dove associa foto dei militanti Trump e quelli della Lega, con il commento: "Eccoli i sovranisti italiani con i loro sodali americani".

"Aver letto - afferma Pieruccini - sui social le più recenti prese di posizione di Roberta Crudeli, cominciamo a temere che il vaccino anti-Covid 19 che ella si è iniettata nei giorni scorsi davanti ai fotografi, abbia tra gli effetti collaterali la perdita della lucidità. Cercare di strumentalizzare quanto accaduto negli Usa creando improbabili paragoni tra i sostenitori di Trump e i militanti della Lega, denota una tale mancanza di spessore e cultura politica da sfociare nell'autolesionismo. Pur non volendo entrare nel merito della politica interna americana, di cui si dovrebbero occupare deputati e cittadini americani e non un consigliere comunale di Carrara neovaccinata, non abbiamo ben capito che cosa non le sia piaciuto, a causa del suo approssimativo utilizzo della lingua italiana".

"Non abbiamo ad esempio capito - prosegue - se a non esserle piaciuto sia stato l'outfit da vichingo di alcuni manifestanti perché in quel caso, quegli abiti non risulterebbero essere più ridicoli del volto con maschera da Burlesque che lo stesso ineffabile consigliere ha postato come immagine di copertina del suo profilo Facebook all'inizio del 2021. O se, invece, a non esserle piaciuto, sia il fatto che la manifestazione di piazza sia avvenuta di fronte al congresso americano, nel qual caso vorremmo ricordarle che non più tardi di un paio di mesi fa il suo collega Giacomo Bugliani ha radunato i suoi sostenitori in piazza Aranci a Massa, luogo simbolo della democrazia nella nostra provincia essendo la sede della prefettura e del consiglio provinciale, solo per reclamare una poltrona per lui e una per lei".

"Oppure se - incalza Pieruccini - a non esserle piaciuto è il fatto – deprecabile – che questi manifestanti siano entrati con la forza nella sede del congresso Usa, nel qual caso vorremmo ricordarle, senza andare troppo indietro con la storia, di quando una protesta teleguidata dall'attuale alleato di governo e prossimo alleato per le amministrative di Carrara, assediò per molti mesi tra il 2014 e il 2015 il Comune di Carrara contro la giunta Zubbani di cui la Crudeli, come capogruppo del Pd, era socio di maggioranza".

"Tuttavia - conclude - qualsiasi cosa non le sia piaciuta tra quelle elencate, è ormai chiaro a tutti che il consigliere comunale neovaccinata Roberta Crudeli, non eletta, ma aspirante in consiglio regionale, farebbe qualsiasi cosa. Tradirebbe gli amici e gli alleati politici di una vita, come ha fatto con Andrea Vannucci e il suo gruppo nel 2017. Andrebbe contro alla sua storia politica, sposandosi con chi ha esposto cappi contro di lei e la sua amministrazione, e cioè alleandosi con i 5 stelle a sostegno del governo Conte. Infine, per raccattare qualche voto, dopo essersi fatta fotografare con l'ago del vaccino ficcato nel braccio e la maschera da Burlesque, sarebbe persino capace di indossare un costume da vichingo. Sia chiaro però, nella Lega non la vogliamo".