Plauso del gruppo consiliare di maggioranza per le misure a contrasto dei "furbetti dei cassonetti"

martedì, 12 gennaio 2021, 15:01

Proseguono gli incontri online del Dipartimento Tutela del Made in Italy di Forza Italia Toscana: mercoledì 13 gennaio alle ore 18, nuova diretta Facebook e questa volta si parlerà di turismo, con interventi di operatori del settore: due guide turistiche, Michela Ricciarelli e Donatella Beneventi, quest'ultima anche collaboratrice della Gazzetta

martedì, 12 gennaio 2021, 13:07

Il consigliere civico Barotti torna sul tema erosione stante il silenzio dell'assessore Monia Monni. Il civico pone dubbi sul tavolo di studio

martedì, 12 gennaio 2021, 10:15

L’assessore Scaletti e Nausicaa S.p.a. presentano in commissione Ambiente il nuovo progetto di raccolta sfalci e potature rivolto agli utenti di Carrara centro. Il progetto consiste nella creazione di in un’isola ecologica, situata a San Martino, con due diverse soluzioni attuative

martedì, 12 gennaio 2021, 09:04

Il PRI di Massa, sezione G. Mazzini, ha inviato una lettera aperta, dove vengono espresse le valutazioni relative alla gestione del ripascimento dell'arenile di Massa, emergenza riemersa prepotentemente dopo le ultime mareggiate che hanno compromesso la situazione

sabato, 9 gennaio 2021, 23:58

Dal 4 gennaio è iniziato il rifacimento del manto stradale dell'intera via Quercia. Nelle prossime settimane, compatibilmente con le condizioni meteo, saranno oggetto di intervento le seguenti strade: via Pascoli, via Acquedotto, via Alteta, via Esperanto, via Fucchia, via Salvioni, via Chiesina del Casone, vicolo Castellaccio, via dei Corsari, via...

sabato, 9 gennaio 2021, 23:41

"Necessario un piano di rinascita che individui le priorità e gli interventi in grado di ridare sviluppo": sono le parole di Andrea Barotti, consigliere comunale in merito alla situazione che stiamo vivendo