Ponte di via Menconi, il sopralluogo del sindaco: “La Regione installerà illuminazione provvisoria”

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:24

Questa mattina il sindaco Francesco De Pasquale ha effettuato un sopralluogo sul ponte di via Gino Menconi per fare il punto sui lavori insieme ai tecnici della Regione Toscana, appaltatrice dell’opera. Erano presenti alcuni esponenti del comitato di residenti di Avenza che ha seguito i lavori fin dall’annuncio dell’apertura del cantiere.

I tecnici della Regione hanno spiegato che terminati i lavori per il passaggio dei sottoservizi sono già in corso le opere di distacco e rimozione del vecchio ponte che verrà tagliato e asportato in tre parti. Successivamente è prevista la rimozione delle mensole di appoggio. Contestualmente procedono i lavori di rifinitura dell’attraversamento che comprendono la pavimentazione del marciapiedi, la tinteggiatura dei new jersey e l’installazione di corrimano e ringhiere.

E’ prevista inoltre l’installazione di lampioni che rientra però tra le ultimissime attività del cantiere: per questo, ascoltate le segnalazioni del comitato il sindaco De Pasquale, ha chiesto e ottenuto dalla Regione l’impegno a provvedere a stretto giro a dotare la zona di una illuminazione provvisoria per garantire maggiore sicurezza e visibilità, soprattutto ai pedoni.«Il confronto e l’interlocuzione con i residenti è sempre utile perché permette di apportare piccole ma importanti correzioni agli interventi, rendendo le opere più fruibili e più gradite a chi le utilizzerà tutti i giorni» ha commentato il primo cittadino.

Per la conclusione definitiva del cantiere si dovrà attendere ancora circa un mese: è prevista inoltre una nuova chiusura della viabilità, per non più di 7 giorni, che servirà a effettuare il collaudo dell’opera e tutti quegli interventi di rifinitura che non possono essere realizzati con le auto in circolazione, come ad esempio la segnaletica orizzontale.