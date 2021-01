Politica



Roberta Dei a Benedetti: "Sono una consigliera eletta in Forza Italia e, al contrario di lui, attiva nella campagna elettorale"

martedì, 5 gennaio 2021, 17:40

Continua la polemica fra Roberta Dei, consigliera al comune di Massa per Forza Italia e Stefano Benedetti: la Dei, in un comunicato, ribadisce la sua posizione all'interno del partito e lo attacca riguardo alla pubblicazione, da parte sua, di una conversazione privata fra la Dei e un cittadino.

"Ancora una volta - scrive la Dei - sono costretta a ricordare a Benedetti che sono una consigliera eletta nella lista di Forza Italia, una consigliera di maggioranza che ha sempre votato in consiglio comunale secondo coscienza e soprattutto rispettando l'impegno preso con i miei elettori. Gli ricordo, inoltre, che ho fatto attivamente campagna elettorale per l'attuale amministrazione Persiani mentre lui, che ricopre un ruolo importante e ben retribuito, per chi ha fatto campagna elettorale? Per non parlare di quanto accaduto in Lunigiana, Aulla in particolare, dove addirittura sono state create liste elettorali contro Forza Italia e non certo da me".

"Stefano Benedetti - afferma la Dei - anziché violare i miei diritti, di cittadina e consigliera comunale, pubblicando sui social il mio scambio di opinioni con un cittadino mentre ero all'oscuro di essere registrata, dovrebbe riflettere su quanto sia lui a danneggiare Forza Italia e ancor prima la città di Massa, con questi comportamenti".

Si passa, quindi, al presunto coinvolgimento di Benedetti nella vicenda Serinper che ha visto portare alla luce nomi importanti del panorama politico locale e che è oggetto tuttora delle indagini della procura: "Dovrebbe, infatti, ricordarsi di essere coinvolto nella vicenda Serinper per un reato gravissimo, il traffico di influenze illecite, e di non aver avuto neppure l'onestà politica di dare le dimissioni da presidente del consiglio comunale, fatto per cui i massesi dovranno pagare 10 mila euro di commissione di inchiesta, come ha deciso il sindaco Persiani per tutelarlo".

Infine, la Dei si rivolge direttamente al Benedetti: "Questo la dice lunga su quanto tu tenga più alla poltrona che alla città e al partito e su quanto stia diventando imbarazzante per la città di Massa l'avere un presidente del consiglio comunale che si presta a tali bassezze".

