Saffi, riparte l’impianto di riscaldamento: da domani tutti a scuola

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:38

Riprenderà da domani giovedì 14 gennaio l’attività didattica in presenza alla primaria Saffi. Lo ha disposto il sindaco Francesco De Pasquale con l’ordinanza 2/2021 che revoca il precedente provvedimento di sospensione dell’attività dello scorso 8 gennaio. La chiusura della scuola si era resa necessaria a seguito di un guasto dell’impianto di riscaldamento. I tecnici di Nausicaa Spa hanno risolto le criticità andando a sostituire l’intero anello di tubazioni posto nel seminterrato dell’edificio: l’intervento si è concluso con 24 ore di anticipo rispetto al previsto e quindi i ragazzi potranno rientrare a scuola già questa settimana. “Ringrazio il personale della nostra multiservizi che ha lavorato anche nei festivi per consentire una più rapida ripresa dell’attività in presenza. Da oggi il riscaldamento è tornato in funzione e ho chiesto che venisse lasciato acceso per tutta la notte in modo da scaldare bene l’edificio raffreddato in questi giorni da temperature particolarmente basse” ha spiegato il sindaco De Pasquale.