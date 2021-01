Politica



Serinper, Pd a Zanti: "Troppo comodo discreditare i lavoratori"

giovedì, 14 gennaio 2021, 12:21

Il gruppo consiliare del PD di Massa ha voluto sottolineare che le dichiarazioni dell’assessore Amelia Zanti, apparse sulla stampa locale e relative alla vicenda della Cooperativa Serinper, assumono, secondo loro, un carattere irrispettoso, diffamatorio nei confronti di tutti i dipendenti assegnati al Settore dei Servizi Sociali del Comune di Massa.



Il gruppo consiliare ha spiegato: “Di fatto l’Assessore Zanti ha dichiarato la necessità di “restituire credibilità al Servizio” con la necessità di individuare una professionalità esterna. Un Assessore, per il ruolo che ricopre e per le deleghe attribuite, opera per il raggiungimento degli indirizzi e gli obiettivi di mandato, non può, per nessun motivo, manifestare discredito nei confronti dei lavoratori del Servizio Sociale, Assistenti Sociali o impiegati amministrativi, ma operare una approfondita analisi su come, lo stesso Settore è stato diretto, a partire dal 2018, e quali effettivi indirizzi, la stessa Amministrazione ha messo in campo.”



“Troppo comodo - hanno continuato- discreditare i lavoratori e assumere un atteggiamento autoassolutorio.” I fatti cui la Magistratura ha posto attenzione, sono riferiti a partire dal 2018, anno di insediamento di questa Giunta, da allora sono stati attribuiti, al Servizio Servizi Sociali, ben tre diversi dirigenti e la ricerca di un ulteriore dirigente, escludendo la possibilità di una partecipazione di personale interno nelle procedure concorsuali". Il gruppo consiliare del Pd ha definito la pratica: “Strana e inaccettabile perché tendente ad uno spreco di risorse economiche che dovrebbero essere utilizzate diversamente, anche per l’assunzione di nuove assistenti sociali e l’implementazione dell’apparato amministrativo. Faccia l’Assessore Zanti una considerazione sul rapporto Assistenti sociali e utenza, chieda ai cittadini che, per vari motivi utilizzano tale Servizio, che giudizio danno della qualità del Servizio stesso, chieda ai dipendenti quali difficoltà incontrano ogni giorno, nella loro attività e renda, gli stessi, partecipi delle scelte dell’Amministrazione, evitando l’assunzione di decisioni imposte dall’alto.”



Il Partito Democratico ha, inoltre, voluto ricordare che sono trascorsi due anni e mezzo dall’insediamento di questa Giunta, "periodo sufficiente per dimostrare nei fatti e nelle scelte quella presunta capacità di rinnovamento tanto sbandierata e mai effettivamente messa in atto. Scelte e fatti che non possono prescindere, anche nella politica del personale, dall’ascolto quotidiano di chi, con alto senso di responsabilità, opera per il bene della collettività e, nel caso del Settore Servizi Sociali, nelle difficoltà di molte persone e di molte famiglie".