Stefano Benedetti: "I consigli comunali e le riunioni delle commissioni e dei consiglieri rimangono tassativamente online fino a nuovo ordine"

lunedì, 18 gennaio 2021, 19:18

Stefano Benedetti, presidente del consiglio comunale di Massa, in un comunicato, risponde ai consiglieri dell'opposizione in merito alla richiesta da loro formulata , per una riapertura al pubblico delle sedute di Consiglio e le altre riunioni interne.

"Gli spazi per tutte le persone necessarie a svolgere il Consiglio e si parla di circa cinquanta soggetti, non permettono la messa in sicurezza, come richiesto dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha stabilito: "Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e le linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza , salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza".

Sempre nel comunicato, Benedetti comunica ufficialmente che a causa anche di fattori come l'impossibilità di stare a distanza di sicurezza e l'aumento dei costi con una continua e costante sanificazione degli ambienti, "i Consigli Comunali, le riunioni delle Commissioni e riunioni varie di Consiglieri Comunali,continuano con il sistema On-line ( Video conferenze ), fino a che non sarà cambiata la situazione e il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilirà che si può lavorare anche in presenza senza nessun tipo di precauzione".