Tar e consiglio di Stato rigettano i ricorsi del settore lapideo, soddisfazione del Movimento 5 Stelle

domenica, 3 gennaio 2020, 16:35

Orgoglio e soddisfazione per il Movimento 5 Stelle di Carrara di fronte alle parole del primo cittadino De Pasquale riguardanti le sentenze sullo zuccotto.

"Abbiamo letto con molto interesse le motivazioni con le quali Tar e consiglio di Stato hanno rigettato i ricorsi presentati da alcune imprese - spiegano - Il confronto con le varie forze politiche si concentrava soprattutto sull'interpretazione dell'integrità dei crinali, tema centrale nelle due sentenze e la nostra visione, messa nero su bianco rimarca la necessità di tutelare tutti i crinali e sommità che caratterizzano il nostro paesaggio tramite intervisibilità da tutto il territorio". Sono questi i motivi che spingono il M5S ad accogliere le motivazioni dei due organi: "Finalmente chiariscono gli indirizzi di salvaguardia degli elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali crinali montani e collinari. Come scritto negli articoli 7 e 17 de Piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica - continuano - La nostra azione proseguirà nella tutela e nella salvaguardia dell'ambiente e così mentre ci sono forze politiche della destra che vorrebbero lo stralcio del Piano Regionale Cave e Legge Regionale 35/2015 in materia di attività estrattiva, noi continuiamo a lavorare per un sistema sostenibile". Con la consapevolezza della delicatezza del settore tengono a sottolineare "L'impegno che abbiamo messo nell'inserire nei vari strumenti da poco approvati, interventi per noi necessari nell'ottica di miglioramento della sicurezza sul lavoro e ricaduta socio e economica sul territorio - concludono - Fare impresa in un settore così delicato non è affatto facile, ma è indiscusso che tutto debba avvenire nel più completo equilibrio di sostenibilità a 360° e con la collaborazione e l'impegno di tutti".