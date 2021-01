Politica



"Troppe le segnalazioni relative a buche stradali"

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:47

Troppe le segnalazioni relative a buche stradali.

“In qualità di responsabile dell’associazione inSieme - interviene Daniele Tarantino - ho richiesto al comune di Massa quali sono i progetti ed il piano di asfaltatura dei prossimi mesi. Auspico che ci sia un programma ben definito per risolvere queste problematiche che minano la sicurezza dei cittadini. Pedoni che spesso ci rimettono la salute, auto che vengono danneggiate e due ruote che, a volte, possono causare danni ancora più gravi ai conducenti, insomma, le segnalazioni sono moltissime”.

Il post di Tarantino ha scatenato il finimondo con un assalto di commenti e lamentele di cittadini che denunciano situazioni di degrado legato alla scarsa manutenzione del manto stradale in varie parti della città. Lamentele arrivate da via Salicera, definita “un buco in espansione”, viale della Repubblica all’incrocio con via Arezzo, sull’Aurelia nei pressi di Codupino, e ancora in prossimità del centro commerciale Carrefour e altri punti ancora. C’è anche da tenere conto delle spese economiche non indifferenti che gravano sulla collettività, con risarcimenti che il Comune è costretto a pagare a chi subisce danni a persone e/o cose. Il comune di Massa ha annunciato i nuovi lavori di manutenzione straordinaria per cui l’auspicio è che si possa risolvere a breve questa annosa questione.

Foto archivio