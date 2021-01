Politica



Turigliano, Pieruccini (Lega) rispedisce al mittente le accuse

venerdì, 29 gennaio 2021, 17:46

Nicola Pieruccini, commissario della Lega Salvini Premier per Carrara, replica al sindaco De Pasquale e alla giunta pentastellata, che avevano a loro volta risposto al comunicato diffuso qualche giorno fa, relativo alla denuncia di malagestione delle salme a Turigliano, puntando il dito contro Nausicaa.



"La Lega Salvini Premier rimanda al mittente l'accusa di aver diffuso falsità a mezzo stampa su un tema così delicato come quello della gestione dei cosiddetti resti. A seguito di ciò è lapalissiano che il falso e il bugiardo, che dovrebbe vergognarsi e tacere, è proprio Lei Sindaco De Pasquale perché tra l'altro nel magazzino per attrezzi di scatoloni se ne contano ben quattordici, di cui 4 senza alcuna data e con i nomi e cognomi ( R.B. – S.U- P.J. e B A ) uno solo degli scatoloni riporta le generalità con scritto "Codena" "cremazione"."



"La Lega Salvini Premier - prosegue - fa questo tipo di politica per informare i cittadini anche di questi orrori e, se a Lei e a Luca Cimino non piace, è necessario far sapere a tutti che i veri cinici sono coloro i quali non rispettano i morti e i loro cari".



"La Lega - conclude - dissente con forza sulla dichiarazione che quello che avviene a Turigliano segue le procedure di legge, nel pieno rispetto della dignità delle reliquie, perché ciò è evidentemente falso e per questo il sottoscritto, come è stato fatto per ciò che è conservato dentro un bidone della spazzatura del Cimitero di Sorgnano, si recherà a presentare regolare denuncia al Commissariato di Carrara. Sui risvolti economici probabilmente è solo Lei caro Sindaco a non capire, come non ha capito che questa situazione lede anche i lavoratori che Lei non cita mai".