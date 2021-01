Politica



Uil Fpl: "Regina Elena, l'Asl subentri nella gestione. Organizzazione nel caos"

sabato, 30 gennaio 2021, 10:50

"Regina Elena, l'organizzazione è nel caos. La dirigenza forse non si rende conto di ciò che sta avvenendo, con il terzo focolaio Covid in meno di un anno. Considerata la situazione altamente critica chiediamo l'immediato subentro della gestione Asl, come avviene in altre realtà, in sinergia con gli operatori della casa di riposo. Chiediamo inoltre che venga subito dato un incarico ufficiale a un facente funzioni che sostituisca la direttrice in malattia, e che certo non può essere il presidente del Consiglio di amministrazione: vanno prese decisioni fondamentali nell'organizzazione della gestione della struttura e del personale che non possono essere rimandate e neppure comunicate via mail o messaggi social".



A firmare l'affondo è il segretario della Uil Fpl Massa Carrara, Claudio Salvadori: "Un responsabile facente funzioni a cui chiederemo l'incontro urgente che fino a oggi non siamo riusciti ad avere con la direttrice, in malattia, per discutere di tutti i problemi che ci hanno segnalato infermieri e Operatori socio sanitari della struttura sulla organizzazione dell'attività del personale. Emergenza che si è acuita con questo terzo focolaio Covid che ha portato alla luce tutte le carenze della gestione. Certo non si può continuare a dirigere una casa di riposo come il Regina Elena con disposizioni e nomine inviate per esempio tramite WhatsApp o qualsiasi altra applicazione social. Le criticità attualmente riscontrate necessitano della dovuta tempistica per evitare situazioni che mettano a rischio i lavoratori e gli ospiti".



A partire dall'organizzazione del lavoro delle prossime settimane, incalza Salvadori in conclusione: "Sta per iniziare febbraio e non abbiamo una programmazione della gestione del personale e della struttura per i mesi di febbraio e marzo. I pazienti che sono stati trasferiti alle cure intermedie dovrebbero tornare il 5 o 6 di questo mese e come organizzeremo il lavoro. Per quello serve l'intervento dell'Asl che subentri nella gestione e la nomina di un facente funzione ad interim che abbia un vero potere decisionale: qualcuno deve prendere delle decisioni e deve farlo con velocità e autorevolezza. Non è possibile lasciare così allo sbando il Regina Elena".