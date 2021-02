Politica



Aggressione a Marina, Baruzzo (FdI) contro vendita bottiglie di vetro

lunedì, 1 febbraio 2021, 17:12

Non si placano le polemiche e le critiche in seguito ai fatti di venerdì scorso quando un ventenne è stato brutalmente ferito da un quindicenne durante una rissa nei pressi della Caravella. L'opposizione e in specifico in casa di Fratelli d'Italia si levano suggerimenti e contestazioni.

"In un'ottica di prevenzione, sarebbe necessario che il sindaco emanasse ordinanza per vietare la vendita di bevande in bottiglie di vetro-propone Lorenzo Baruzzo coordinatore comunale a Carrara di Fratelli D'Italia-su tale provvedimento pensiamo che troverebbe d'accordo anche gli esercenti che pur di poter lavorare in tranquillità, cambierebbero volentieri il modo di vendere i loro prodotti".

Ricordiamo a riguardo i provvedimenti adottati l'estate scorsa dal sindaco (fonte sito web Comune di Carrara):"Nell'ottica di garantire il rispetto delle misure anti-covid e lo svolgimento in sicurezza delle serate estive, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha deciso di estendere l'orario di applicazione del divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro, firmando l'Ordinanza n. 86 datata 11 giugno 2020.



Il provvedimento, che in passato veniva emesso sotto forma di Ordinanza e che dall'estate 2019 è stato incluso nel Regolamento di Polizia Urbana, faceva scattare tradizionalmente lo stop a bicchieri e bottiglie in vetro dalle ore 22.00: Per contribuire a una migliore gestione dell'ordine pubblico, l'Amministrazione comunale ha stabilito di anticipare di due ore l'entrata in vigore del divieto. Quindi dalle ore 20.00 non sarà più possibile consumare bevande in contenitori in vetro su suolo pubblico. Il provvedimento resta in vigore fino al prossimo 13 settembre".

E ricordiamo l'art 26 del Regolamento di Polizia Urbana di Carrara:"...al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, è fatto divieto a chiunque di consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore ovvero consumare qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro su aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, escluse le superfici di somministrazione autorizzati...". Baruzzo suggerisce quindi, causa emergenza, di vietare in via assoluta la vendita di bevande in bottiglia.

Sempre in tema di malamovida, in una nota interviene anche il Dipartimento regionale toscano "Legalità Sicurezza Immigrazione ", il quale fa sapere come le parole del sindaco Francesco De Pasquale sul ragazzo ferito, non sono piaciute affatto.

"Le parole del sindaco di Carrara-fa sapere infatti la compagine regionale di Fratelli d'Italia- che commentano il ferimento a bottigliate di un ragazzo lasciano sbigottiti. La frase : " lo spezzino non doveva essere qui..." sembra quasi significare che se un ventenne ha rischiato di morire è perché se l'è andata a cercare, che non doveva trovarsi in quel posto a quell'ora-punta il dito Fratelli d'Italia che insiste con fermezza-Ci auguriamo che il sindaco non abbia capito il significato di ciò che ha affermato perché altrimenti le sue sarebbero parole gravissime e giustificazioniste; in ogni caso , lo invitiamo a correggerle ed a chiedere scusa al ragazzo ferito ed alla cittadinanza per la sua incapacità a gestire certe situazioni".