Agri marmiferi, Persiani: "Nessuna bocciatura, l’impianto complessivo del regolamento resta valido"

giovedì, 18 febbraio 2021, 13:45

La regione Toscana ha comunicato al comune di Massa, di aver osservato che parte degli articoli del regolamento sugli agri marmiferi, presentano potenziali elementi di discordanza. Il sindaco del comune di Massa ribadisce la correttezza delle disposizioni contenute nel proprio regolamento approvato nel dicembre dello scorso anno: “Valuteremo, dunque, con serietà e rispetto verso la Regione, quanto verrà comunicato all’esito di questo confronto, come spesso avviene in contesti analoghi, ed adotteremo le opportune e conseguenti decisioni. Ci si permetta, però, di sottolineare come faccia specie che le critiche, a livello locale, giungano proprio da coloro che avrebbero dovuto approvare il regolamento e non lo hanno fatto; da coloro che dovrebbero tutelare l’economia del territorio e invece la combattono; da coloro che tutelano l’ambiente a parole, ma in realtà non hanno mai applicato la giusta tassazione; insomma da coloro che si lamentano di essere accusati di non conoscere le leggi, ma esultano per la “bocciatura” degli altri. Ebbene, comunque vada, si mettano l’anima in pace: nessuna bocciatura, poiché l’impianto complessivo del regolamento resta valido ed efficace.”