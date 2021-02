Politica



Amministrative, Bruschi: “Forza Italia è l’unico partito con un’esperienza forte alle spalle”

mercoledì, 3 febbraio 2021, 16:20

Il coordinatore comunale di Forza Italia Riccardo Bruschi illustra, in comunicato stampa, la posizione del partito in merito alle prossime elezioni amministrative di Carrara.



Bruschi afferma di aver accettato il ruolo di commissario comunale di FI con l’obiettivo di ricostruire un partito cittadino, che fosse in grado di essere protagonista di una coalizione vincente grazie ad un programma di mandato con idee realizzabili.

“Forza Italia – afferma - è l’unica che ha alle sue spalle una consolidata esperienza sia nell’amministrazione della città che nelle campagne elettorali, e si presta per il suo collocamento politico più moderato a fare da ponte sia tra gli alleati storici a destra, sia verso quelli che potrebbero aggiungersi dal centro, dal civismo e, perchè no, dal centro sinistra”.



“Per quanto riguarda il nome di Salvatore Gioè – conclude Bruschi - penso sia uscito per un qui pro quo, finora non lo avevo mai sentito, ma Forza Italia è aperta a tutti, senza veti, poi a suo tempo si sceglierà dalla rosa il candidato migliore.”