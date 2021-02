Politica



Amministrative Carrara 2022: FdI si apre alle forze civiche

mercoledì, 17 febbraio 2021, 10:36

Cesare Micheloni, responsabile elettorale per Fratelli d'Italia, in un comunicato, esprime la posizione del partito che rappresenta in merito all'appuntamento elettorale del 2022, che a Carrara sta già dando segnali di vivacità nel dibattito politico locale: "Ci avviciniamo all'appuntamento delle amministrative comunali e le forze locali del centrodestra si trovano ad un bivio - dice - imboccare i sentieri sapientemente eterodiretti da personalità terze, o intraprendere la "via maestra", rispettosa delle parti sociali ma anche autonoma ed indipendente".

"Ciò detto - continua - il percorso per la ricostruzione ed il rilancio di Carrara è lungo e noi di Fratelli d'Italia forti della coerenza che ci contraddistingue siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre idee e competenze:l'arte della politica è quella della mediazione e non quella dello scontro, i pregiudizi e le polemiche non ci appartengono. Auspichiamo pertanto che la coalizione di centro-destra raggiunga un'unità di intenti, nel frattempo FdI con senso di responsabilità si apre alle migliori forze civiche, serie e competenti. La rincorsa ai "falsi profeti" a caccia di poltrone la lasciamo ad altri, noi non abbiamo tempo da perdere".

"Nei prossimi anni - conclude - siamo chiamati a svolgere un ruolo importante per Carrara e insieme agli amici che condividono con noi la voglia di rinascita desideriamo proporci come punto di riferimento per la ripartenza economica e sociale della città:un' azione di governo del territorio con una visione strategica precisa in netta contrapposizione a quanto fatto fino ad oggi dall'amministrazione grillina e dai loro sodali della sinistra,una sfida che affrontiamo con determinazione, coraggio e impegno, e che uniti sapremo vincere. Ne siamo certi!".

Do. Be.