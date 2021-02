Politica



Ponte di Trieste a Sandro Pertini, Barotti solleva alcune osservazioni

mercoledì, 3 febbraio 2021, 14:04

Il consigliere civico Andrea Barotti torna sulla intitolazione del Ponte di Trieste a Sandro Pertini.



"La risposta dell'Ass. Guidi sul caso dell'intitolazione del ponte di Trieste al Presidente Pertini (la Commissione toponomastica finalmente esaminerà la proposta) è positiva ma non completamente soddisfacente poiché, tralasciando la scarsa reattività della destra sovranista sintomo della difficoltà ad accettare idee estranee a quella compagine, cozza con le ultime modifiche allo statuto comunale".



Il civico solleva alcune osservazioni e scrive: "Per essere più chiaro, se è compito del Comune difendere e valorizzare la storia, le tradizioni del nostro territorio come si può cancellare una toponomastica che appartiene al patrimonio identitario dei massesi? Ad esempio, largo Unità d'Italia continua ad essere, per i cittadini, "la Misericordia", piazza del Nero continua ad essere "piazza del Mercato", Via Bigini resta nella memoria "Via del Porco"; La questione pone in evidenza oltre all'incoerenza delle scelte anche l'inutilità, da qui le critiche sui costi della politica, di apportare delle modifiche allo statuto se poi non si è conseguenti a ciò che, sulla carta, viene scritto.



Ritengo sia necessario ripristinare la toponomastica storica, quella patrimonio della memoria collettiva e che rimanda al nostro passato ma onorare i grandi personaggi locali e nazionali dedicando ad essi luoghi ancora senza toponomastica".



Barotti rilancia il Pontile di Marina di Massa- "Le ragioni poc'anzi espresse mi spingono, nuovamente, a proporre di intitolare, anziché il ponte di Trieste, il Pontile di Marina al Presidente Sandro Pertini e ciò non solo per la bellezza della struttura, la sua centralità ma anche per il significato poetico; il pontile si protende verso il mare che simboleggia la libertà, la pace, la solidarietà e la fratellanza della gente di mare, guarda i nostri monti dove i resistenti hanno combattuto e sono caduti per far nascere la nostra democrazia, la nostra repubblica".



La nota termina con un auspicio -"Mi auguro che la politica e la commissione toponomastica riflettano sulle ragioni culturali, politiche e poetiche che nuovamente ripropongo all'attenzione della Comunità".