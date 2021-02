Politica



Baruzzo (FdI): "Installare colonnine per la ricarica di vetture elettriche a Carrara"

sabato, 6 febbraio 2021, 15:48

Il coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo, del gruppo politico Fratelli d’Italia, ha sottolineato la mancata fornitura di colonnine per la ricarica di vetture elettriche sul territorio comunale di Carrara, mentre nei comuni di Massa e Montignoso sono state messe a disposizione rispettivamente 17 e 5 colonnine.



Il gruppo politico ha invitato l’amministrazione comunale di Carrara a seguire quello che Massa e Montignoso stanno già facendo: “Installare altre decine di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici sul territorio comunale, potrebbe far diventare le stesse anche motivo di “attrazione”. Chi si ferma per la ricarica, potrebbe apprezzare le bellezze paesaggistiche che il nostro territorio offre, spingendoli a fermarsi o a ritornarci come turisti, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire in termini di ricaduta sull’economia locale”.