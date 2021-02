Politica



Cantiere nautico di Carrara: Fiom difende i lavoratori

mercoledì, 3 febbraio 2021, 16:40

La Federazione Impiegati Operai Metallurgici Regionale Toscana ha espresso la sua indignazione per le condizioni dei lavoratori all'interno del cantiere nautico di Carrara.



Da parte di Italian Sea Group, a Carrara, si parla di espansioni di padiglioni, di nuovi bacini di carenaggio, di un'imminente quotazione in borsa, della nascita di un'Academy e da ultimo di un interessamento sul gruppo Perini di Viareggio. FIOM ha fatto un'importante considerazione: "Purtroppo però, dietro a questo importante player del "lusso" nel panorama della nautica, si nascondono condizioni di lavoro arretrate."



FIOM si è espressa anche sulla gestione della fase pandemica: "E' stata gestita in modo a dir poco discutibile e senza il coinvolgimento dei rappresentati sindacali dei lavoratori. Crediamo che un'azienda debba essere fondata sul rispetto della dignità dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, sul rispetto delle normative di sicurezza e nel garantire il rispetto e lo sviluppo dei loro diritti e della loro personalità. Andrebbe promossa l'elevazione professionale dei lavoratori e non la continua denigrazione".



F. V.