Politica



Caso Lapucci, Bruschi (FI) chiede le dimissioni

venerdì, 12 febbraio 2021, 17:07

Il coordinatore comunale di Forza Italia Riccardo Bruschi comunica, tramite una nota stampa, la posizione del partito nei confronti del consigliere comunale Lorenzo Lapucci.

“Da almeno un anno il partito, in fase di ricostituzione a livello cittadino - dichiara Bruschi - ha cercato più volte la collaborazione del suo consigliere comunale, il quale però ha sempre declinato negando qualsiasi collaborazione ed è persino uscito dai gruppi social costituiti per il dibattito. Abbiamo provato a coinvolgerlo anche tramite i livelli superiori del partito, ma non è valso a nulla. Lapucci ormai da tempo, di fatto, non appartiene a Forza Italia”.

Bruschi critica duramente la condotta del consigliere: “Lapucci sta occupando indegnamente un posto di cui avrebbe bisogno tutta la città di Carrara in quanto funzionale alla stesura di un programma elettorale in vista delle prossime amministrative".



“Dunque - conclude -, preso atto che in consiglio comunale ha portato avanti mozioni per conto di partiti di sinistra e che sta votando in linea con forze politiche di maggioranza per motivi non meglio noti, ho il dovere, come rappresentante Forza Italia, di prenderne pubblicamente le distanze ed a chiederne le dimissioni, anche se ho poca fiducia in questo nobile gesto da parte sua”.