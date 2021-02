Politica



Comitato Primo Soccorso ed Urgenza Carrara: “Potenziamento del monoblocco, proclami senza risposte”

sabato, 27 febbraio 2021, 09:29

Il comitato Primo Soccorso ed Urgenza Carrara in un comunicato, esprime la sua posizione in merito alla dichiarazione del responsabile ASL del distretto delle Apuane Gugliemi, sulla prossima apertura di venti posti al reparto di cure intermedie al Monoblocco, menzionando anche il potenziamento dei servizi erogati: “Prendiamo atto di ciò - dice il comitato - ma da lì a parlare di potenziamento ce ne passa, poiché niente viene detto sulle criticità esposte dai sindacati, si veda da ultimo UIL FP, oltre che dalla collettività e dal nostro Comitato Primo Soccorso e Urgenza".

"Non una parola sulla risonanza magnetica e sul cantiere interrotto - prosegue - non una parola sulla richiesta di potenziamento di organici, che ha fatto sospendere più volte l’erogazione di alcuni servizi, niente sui lavori di adeguamento di una struttura importante che necessità di accurata manutenzione anche ordinaria, così che non si debbano veder trasportare i rifiuti su un normale ascensore anziché sul montacarichi guasto".

"Comunque - continua - noi del comitato torniamo a chiedere all’amministrazione, al sindaco di Carrara e per suo tramite alla giunta, oltre che al consiglio comunale rappresentativo della nostra città di dedicare momenti di incontro pubblico per dare risposte alla cittadinanza di Carrara e a tutto il territorio provinciale sullo stato dell’arte. Diversamente non c’è speranza, riteniamo, per il futuro del nostro territorio”.