Cosimo Ferri sulla Regina Elena: “Il sindaco di Carrara deve dare risposte sui contagi e sulla situazione dei dipendenti”

domenica, 14 febbraio 2021, 22:17

La situazione dei contagi all'interno della residenza sanitaria assistita Regina Elena di Carrara e le problematiche legate al personale, continuano ad essere al centro di numerose contestazioni rivolte al sindaco Francesco De Pasquale e all'amministrazione comunale.

In particolare, l'onorevole Cosimo Ferri non demorde e torna ad incalzare sulla vicenda: “Sulla residenza Regina Elena continua la preoccupazione dei famigliari degli ospiti. Il sindaco del comune di Carrara deve prendere una posizione chiara e verificare la situazione che risulta ancora preoccupante. I problemi che da mesi segnaliamo non sono stati risolti: chiediamo quindi notizie precise sulla sicurezza degli ospiti, anche su coloro che devono rientrare in residenza dopo ricoveri ospedalieri, sull’aumento dei positivi e sulla necessità di riprendere le videochiamate per consentire ai famigliari di mantenere un collegamento”.

Ma non è solo la questione dei contagi che preoccupa Ferri, ma anche la situazione del personale: “De Pasquale deve dare risposte sui servizi, anche in orario notturno, degli infermieri, sull’organico in servizio, sul programma ed i tempi di assunzione per ripristinare la pianta organica, sulla parità di retribuzione dei lavoratori che svolgono all’interno le stesse mansioni”.

“La struttura – conclude l'onorevole Ferri - ha un presidente e un direttore che devono certamente dare risposte ma il comune, in qualità di socio, deve intervenire e rispondere ai cittadini per riportare tranquillità e dare garanzie sia agli ospiti che ai lavoratori”.

M.C.