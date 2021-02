Da Carrara città creativa Unesco una targa i caduti della I^ Guerra Mondiale

Altri articoli in Politica

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:35

Il consigliere civico Barotti torna sulla programmazione per la rinascita: "Ho letto, con interesse, l'intervento del presidente dell'Associazione Industriali e ho apprezzato l'invito, rivolto alle istituzioni locali, ad ascoltare il territorio per elaborare un piano di rinascita, per cogliere le opportunità che i finanziamenti europei potranno offrire"

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:22

Pronta e funzionante la stanza degli abbracci alla Casa di riposo Regina Elena di Carrara: questa mattina, ad “inaugurarla”, sono stati Paolo e la madre Tilde, ospite della struttura, che in questo ultimo anno a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia hanno dovuto rinunciare ai loro momenti di incontro e...

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:11

Prende forma la rivoluzione della raccolta dei rifiuti a Carrara Centro. Mentre sono in fase di consegna in questi giorni le lettere con cui i residenti vengono convocati a ritirare le tessere che permetteranno di aprire i “cassonetti intelligenti”, alla commissione Ambiente presieduta da Giovanni Montesarchio è stata illustrata la...

domenica, 21 febbraio 2021, 19:33

"Marina di Massa reclama il suo decoro e quasi quotidianamente i nostri concittadini ce lo ricordano” è l'appello lanciato dal coordinatore Forza Italia Massa, Domenico Piedimonte

domenica, 21 febbraio 2021, 19:20

Il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia Carrara comunica che entra nel direttivo comunale del partito Martina Fiorini

domenica, 21 febbraio 2021, 09:31

Le commissioni bilancio e sociale si sono nuovamente riunite in seduta congiunta con ospite il presidente della casa di riposo Regina Elena, Giuseppe Simone Profili, ponendo questa volta l’attenzione sull’argomento dei contratti di assunzione che tanto hanno tenuto banco nell’ultimo periodo