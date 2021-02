Politica



Degrado, FdI: "Inciviltà dei cittadini, ma installare cestini"

venerdì, 5 febbraio 2021, 15:00

Il gruppo politico Fratelli d’Italia Carrara ha espresso la sua indignazione verso l'inciviltà dei cittadini che creano situazioni di degrado urbano, che dovrebbero essere condannate fermamente.



“Tale condanna - hanno spiegato - però è doppia se ad "agevolare" tale situazioni è l'amministrazione comunale. Infatti a distanza di un anno dalla nostra prima richiesta, siamo costretti a far notare come l'assenza di cestini per la raccolta dei rifiuti, "incentivi" la maleducazione di alcuni cittadini.”



Il gruppo politico nello specifico, si riferisce alla zona di Fossone zona preferita per le passeggiate da molti cittadini concittadini, accompagnati spesso da loro cani.

“Cani che, - hanno continuato - come naturale, abbiano delle deiezioni, nella maggior parte dei casi raccolte dai proprietari che spesso si vedono costretti a riportarsi a casa il loro "fardello" ma, talvolta lo abbandonano per strada per la mancanza di cestini di raccolta dei rifiuti, mancanza che, ahinoi, consente a cittadini maleducati di gettare per strada anche bottigliette d'acqua vuote, fazzoletti di carta, mascherine.”



Fratelli d’Italia chiede di nuovo all'amministrazione comunale un intervento atto a far installare cestini per la raccolta di rifiuti nella zona sopracitata, per non dar più alibi alla maleducazione di alcuni.