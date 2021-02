Politica



Dei: "Su via Dante Marchetti risposta parziale e insufficiente"

sabato, 6 febbraio 2021, 15:41

Roberta Dei, presidente gruppo misto di maggioranza, interviene a seguito della risposta ricevuta nel merito dell'interpellanza presentata su Via Dante Marchetti.



"L'interpellanza che ho presentato su Via Dante Marchetti - afferma -, porta di acceso al parco della Rinchiostra, ha ricevuto una risposta parziale e insufficiente. Avevo chiesto in maniera chiara se l'amministrazione volesse sistemare le voragini nel parcheggio pubblico ma nella risposta è stato ignorato il quesito. Quel parcheggio è il naturale proseguimento dei marciapiedi e viene utilizzato da pedoni, che molto spesso sono anziani con i nipoti, che vanno al parco. E' accaduto, in passato, che alcuni di loro siano caduti a causa delle buche per fortuna senza gravi danni. Per questo l'11 gennaio ho inviato una segnalazione, con tanto di documentazione fotografica, a "Massa Città Inter@ttiva"sistema di gestione delle segnalazioni del Comune di Massa. Il giorno successivo c'è stata la presa in carico con ticket n. 13070, ma da allora nulla è accaduto e il continuo maltempo ha continuato a scavare".



"Ho voluto usare il servizio interattivo - conclude - dopo aver ricevuto decine di lamentele sulle inefficienze di questo strumento. Occorrerà andare a fondo per capire come mai ci siano segnalazioni che vengono bloccate e ignorate mentre altre trovano facile risoluzione".