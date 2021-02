Politica



Direttivo Comitato Centro Storico Massa: “Prendere provvedimenti contro la movida molesta”

venerdì, 26 febbraio 2021, 13:40

Il direttivo del comitato dei residenti del centro storico di Massa ha inviato una lettera alle principali istituzioni della città e della provincia affinché si attivino al più presto in merito alla cosiddetta “movida”, preventivamente al fine evitare la situazione della scorsa estate: “Nel nostro centro – dice il comunicato - assistiamo ad interventi che ci appaiono sporadici e che certo non possiamo che apprezzare, ma non abbiamo riscontro di una linea ferma e condivisa che ci possa tranquillizzare per il prossimo futuro".



"Per questo motivo - continua - abbiamo scritto a Prefetto, Sindaco, Questura e Comando dei Carabinieri riportando all’attenzione di tutti la nostra testimonianza e ricordando quelli che sono stati i punti critici del passato, in primis la difficoltà di dialogo con l’Amministrazione. Abbiamo anche voluto sottolineare la nostra forte preoccupazione perché ancora oggi è evidente come la presenza delle forze dell’ordine non sia sufficiente a garantire il rispetto delle regole in certe situazioni.”

Il comitato sottolinea la propria preoccupazione nel constatare un diffuso comportamento non rispettoso delle regole per la prevenzione dei contagi, non solo, ma anche consumo di alcool fuori controllo, cosa che non farebbe presagire niente di buono per la imminente stagione estiva: “Riteniamo molto importante che se ne discuta ora per prevenire e non ritrovarci poi con interventi tardivi ed insufficienti come in passato. Non vogliamo che l’esperienza si ripeta e siamo convinti che adesso ci siano sia il tempo che i mezzi per evitarlo, purché ce ne sia anche la volontà."