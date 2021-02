Politica



FdI sull'ordinanza di De Pasquale: "Assurda, un danno ai cittadini e ai commercianti"

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:36

"Assurdo e schizofrenico": sono le parole con cui il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia di Carrara commenta l'ordinanza che vieta la vendita di alcolici, in diversi quartieri, a partire dalle 16.



"Impedendo a una persona di andare al supermercato o in un'enoteca ad acquistare una bottiglia di vino non si contrasta un potenziale comportamento pericoloso, piuttosto si creano disparità tra i commercianti - incalza FdI - Secondo il sindaco, da oggi, non possiamo comprare alcolici da asporto a Marina, ma ad Avenza o a Carrara invece sì".



L'ordinanza, infatti, prevede che nella zona di mare fino al confine con i comuni di Massa e Sarzana dal venerdì alla domenica sarà vietata la vendita di alcolici d'asporto, mentre tutto gli altri giorni sarà proibito consumare bevande in vetro fuori dai locali.



"Sono limitazioni alla liberà e danneggiando pesantemente i cittadini e i commercianti, i quali lo sono già a causa dei provvedimenti governativi - conclude il coordinamento - Siamo favorevoli a più controlli e sanzioni, ma fortemente contrari a generalizzazioni che potrebbero spostare il problema in altre zone senza risolverlo".