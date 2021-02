Politica



Forza Italia Massa chiede maggior decoro intorno al Pontile: “E' uno dei simboli della nostra città”

domenica, 21 febbraio 2021, 19:33

"Marina di Massa reclama il suo decoro e quasi quotidianamente i nostri concittadini ce lo ricordano” è l'appello lanciato dal coordinatore Forza Italia Massa, Domenico Piedimonte.

“Forza Italia, pur non avendo alcuna rappresentanza nell'organo di governo della città, non manca mai di portare agli uffici addetti ed ai responsabili dei vari settori le istanze e le segnalazioni che arrivano alla propria segreteria. Quale coordinatore comunale – dichiara Piedimonte - anche per il tramite dei nostri eletti di Forza Italia, non perdo mai occasione di sollecitare chi ha il potere amministrativo, di attivarsi nei giusti tempi per risolvere questioni che a volte richiedono pochi minuti. Questioni che se non affrontate, rimangono in essere come un dito nell'occhio o un pugno nello stomaco”.

Il coordinatore FI, elenca quindi una serie di necessità: “Ne è l'esempio la cappa di arbusti e immondizia che da ben cinque settimane stazionano sulla spiaggia libera del pontile (lato Carrara). E nel frattempo sono intervenute ben due mareggiate”.

“Vane sono state le segnalazioni – lamente Piedimonte - e vano il tentativo espletato di chiederne la rimozione. Richiesta reiterata anche il giorno in cui cittadini ed associazioni andavano a prestare il loro contributo a favore della comunità pulendo altre spiagge libere (Bad Kissingen e spiaggia Surf).

Il decoro della nostra costa – conclude il coordinatore comunale FI - non emergerà di certo con la rimozione di quel cumulo segnalato ma, altrettanto certamente, perseverando nel lasciarlo li non si fa dispetto a Forza Italia o agli eletti del centro destra, ma alla intera città. Il pontile è uno dei simboli che caratterizzano il nostro territorio e chi vi passeggia ha diritto ad una bella vista dei monti ma anche ad una visione della spiaggia pulita e decorosa”.

M.C.