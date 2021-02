Fratelli d'Italia: il monito di Cesare Micheloni per le elezioni a Carrara

Altri articoli in Politica

martedì, 2 febbraio 2021, 23:30

La giunta Persiani spiega che si tratta di una commissione di audit interna, meramente di natura conoscitiva, istituita per poter verificare dove, nel settore sociale e in ambito di accoglienza dei minori in strutture accreditate, si annidino inefficienze di funzionamento, senza però andare a interferire nelle indagini ancora in corso...

martedì, 2 febbraio 2021, 23:26

Giovanbattista Ronchieri a nome dell’intero gruppo di Forza Italia ha ringraziato l’attuale presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, per aver messo alla prima data utile l’atto d’indirizzo per la revoca della sua carica di presidente

martedì, 2 febbraio 2021, 23:14

Michele Palma, presidente del consiglio comunale di Carrara, in un comunicato, riferisce in merito al futuro del porto, oggetto di un lungo dibattito e uno dei punti caldi della campagna elettorale che ha visto vincente l’attuale componente al governo della città

martedì, 2 febbraio 2021, 15:26

Rifondazione Comunista Massa-Carrara ritiene il diritto alla casa fondamentale e sottolinea quanto, durante questa pandemia, sia importante avere spazi di vita che permettano di affrontare le quarantene con maggiore tranquillità

martedì, 2 febbraio 2021, 14:10

Il consigliere regionale ha scritto ai ristoratori, gestori di bar, imprenditori alle prese con la più grave crisi economica e sociale del dopoguerra

lunedì, 1 febbraio 2021, 19:59

Nicola Pieruccini, commissario provinciale Lega Salvini Premier, in un comunicato, precisa la posizione del partito in merito alla scelta del candidato sindaco di Carrara per le elezioni del 2022, tema sul quale, nei giorni scorsi erano apparse indiscrezioni a mezzo stampa e social