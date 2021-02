Politica



Il MGS invita tutti alla responsabilità ed a preferire la competenza

giovedì, 4 febbraio 2021, 13:50

Il segretario Andrea Sirgiovanni del Movimento Giovanile della Sinistra interviene sulle polemiche di questi ultimi giorni e scrive: "La polemica sulla possibilità che venga istituito, in ambito regionale, un nuovo assessorato, unita a quanto ho letto sulla seduta del Consiglio comunale che ha deciso sulla mozione di revoca di Benedetti lasciano capire quanto sia lontana la politica locale dalla complicata realtà che stiamo affrontando. Le parole del Presidente della Repubblica, le motivazioni sulla decisione di tentare, con l'incarico a Draghi, la nascita di un Governo di alto profilo istituzionale, aggiungerei di personalità estremamente qualificate anche dal punto di vista tecnico, dovrebbero spingere tutti a riflettere".



Sirgiovanni attacca il sindaco Persiani: "Mattarella è seriamente preoccupato per la tenuta sanitaria, sociale, economica del paese con quanto ne consegue, visto quanto è accaduto negli Stati Uniti, per la robustezza dello Stato e trovo veramente incomprensibile la posizione di coloro, tra i quali il Sindaco Persiani, che preferirebbero, senza considerare gli aspetti toccati dal Presidente della Repubblica, il voto; la posizione di Persiani, espressione di quella politica che nulla di concreto propone per affrontare la crisi (non ho trovato sulle pagine dei giornali una sola idea di serio rilancio per Massa), si pone persino in contrasto con la linea di alcuni "governatori" del centrodestra, con le esigenze dei settori economici e financo di quanto resta dell'elettorato moderato conservatore".



Il segretario del MGS riflette sullo scontro tra Vannucci e Bugliani: "Ed ancora, i cittadini guardano con angoscia i prossimi mesi e vorrebbero una classe dirigente responsabile, gradirebbero leggere delle proposte e non un botta e risposta su un possibile nuovo assessorato; tema che ha, non nego, una sua dignità legandosi alla rappresentatività politica. Ricordo che sul tavolo nazionale torneranno ad essere discusse le riforme costituzionali, la legge elettorale ossia argomenti che riguardano, appunto, la rappresentanza. Per quanto mi riguarda non considero prioritario, dato il momento, dibattere sull'allargamento della giunta poiché questa è la fase delle idee per dare un nuovo orizzonte al territorio toscano".



Andrea Sirgiovanni pone l'attenzione sulla nomina di Angelo Zubbani: "Ritengo, invece, strano che i partiti, a livello regionale, restii ad una modifica statutaria, non pongano al centro del dibattito la necessità di riesaminare la nomina del delegato per le vaccinazioni; la scelta di Giani di scorporare dall'Assessorato alla salute, organo politico, un settore così delicato dovrebbe avere una giustificazione tecnica altrimenti significherebbe aver ridimensionato l'Assessore competente. Osservando quanto avvenuto in Lombardia, regione che al momento non ha certamente brillato, una domanda nasce spontanea: un ex sindaco di un comune medio ha la stessa esperienza di un ex capo della protezione civile? è sufficiente essersi rapportati con una Asl? È paragonabile una razionalizzazione del sistema sanitario di una media provincia con la vaccinazione di tutta la popolazione toscana?"



"Bertolaso ha affrontato calamità naturali di eccezionale portata e con quel bagaglio di capacità tecniche maturate sul campo oggi offre, gratuitamente, un aiuto per i cittadini lombardi; si tratta, com'è evidente, di un esperto quindi la nomina oltre ad avere una solida motivazione non ha implicazioni politiche! Giani, invece, non ha scelto una figura di pari qualifica ma un ex amministratore di un comune, non fra i più grandi della Toscana, che tra l'altro non ha lasciato, chiuso il mandato, il testimone al centrosinistra segno evidente di un malcontento".



Il giovane segretario del MGS prosegue nel ragionamento: "Credo che non sia sufficiente il rapporto di fiducia del Presidente verso il delegato perché quest'ultimo deve avere, sopratutto, la fiducia dei cittadini! la carica in questione ha competenza su di un ambito strategico (la salute e quindi l'economia di una regione) è opportuno allora che la personalità individuata abbia un alto profilo tecnico (non credo manchino immunologi o virologi)".



L'intervento termina con un appello alla responsabilità: "In conclusione, spererei, visti i problemi con la distribuzione dei vaccini, la necessità di fare presto e bene, che la politica regionale rivedesse certe scelte e che, a livello locale, si iniziasse a discutere di ciò che è veramente rilevante non solo per il nostro territorio ma anche per tutta la Toscana. Il presidente della Repubblica ha scelto "il migliore" sul panorama italiano confido che anche in ambito regionale si faccia, per materie complesse, altrettanto".