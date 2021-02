Politica



Insieme: "Buche pericolose nelle strade di Castagnola"

sabato, 20 febbraio 2021, 15:30

Buche pericolose nelle strade di Castagnola: “Tanti cittadini – spiega Daniele Tarantino, responsabile dell’associazione InSieme – si sono rivolti a me per segnalare questa problematica molto sentita, in quanto mina la qualità della vita quotidiana dei residenti a Castagnola di sotto. Pensiamo ai pedoni, la cui sicurezza è messa a rischio dalle buche presenti sull’asfalto, e anche a chi viaggia in auto o a bordo di scooter. Chiaramente è una problematica riscontrata anche in altre zone della città. Auspico che questa segnalazione venga accolta dall’amministrazione, per il bene della comunità”.



Castagnola evidenzia anche altre problematiche, tra le quali la viabilità e la mancanza di parcheggi. “La frazione necessita di maggior attenzione – spiega Tarantino -. Con l’incremento della popolazione residente è chiaro che le aree sosta non sono sufficienti. Inoltre sarebbe importante inserire dei dossi in prossimità delle scuole al fine di rallentare la velocità dei mezzi che percorrono il tratto di strada prospiciente".



"Importante –aggiunge Tarantino- la manutenzione della pubblica illuminazione, delle piante e dei giardini pubblici. Giardini che in questi anni sono stati curati da residenti, associazioni e comitati. Un invito, quindi, a maggiori controlli e a rivedere una programmazione idonea, condivisa, per migliorare il quartiere”.