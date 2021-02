Italia Nostra Apuo-Lunense: “Ampliamento del porto? No, grazie”

Altri articoli in Politica

lunedì, 8 febbraio 2021, 22:26

La casa di riposo Regina Elena è nuovamente oggetto di discussione da parte di Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara), che in un comunicato, pone l’accento sulla necessità di convocare una commissione urgente per discutere sulla situazione della RSA carrarese e si rivolge al presidente della commissione, Luca Barattini, Pd, consigliere...

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:15

L’onorevole Cosimo Ferri accende nuovamente i riflettori sulla questione della Fiera Marmo Macchie di Carrara: “Il comune di Carrara e la stessa regione Toscana devono spiegarci a che punto siamo, perché non è stato ancora approvato il bilancio del 2019. Possibile che ci non si renda conto della gravità?”

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:09

Riccardo Bruschi (Forza Italia), in un comunicato, esprime la posizione del partito in merito agli interventi proposti nel POC e che prevede, fra gli altri, la riqualificazione del lato monte della stazione ferroviaria di Carrara Avenza

sabato, 6 febbraio 2021, 20:56

Nicola Pieruccini, commissario Lega Salvini Premier, in un comunicato, si esprime in merito alle disposizioni comunali scaturite dalle recenti vicende di ordine pubblico nella zona di Marina di Carrara, notoriamente riservata alla movida

sabato, 6 febbraio 2021, 15:48

Il coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo, del gruppo politico Fratelli d’Italia, ha sottolineato la mancata fornitura di colonnine per la ricarica di vetture elettriche sul territorio comunale di Carrara

sabato, 6 febbraio 2021, 15:41

Roberta Dei, presidente gruppo misto di maggioranza, interviene a seguito della risposta ricevuta nel merito dell'interpellanza presentata su Via Dante Marchetti