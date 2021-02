Italia Nostra lotta per il campo di via Montegrappa: "Una zona da proteggere"

Altri articoli in Politica

giovedì, 25 febbraio 2021, 17:18

A nome del coordinamento comunale di Forza Italia Massa, Domenico Piedimonte esprime le più sincere congratulazioni all'onorevole Deborah Bergamini per il nuovo incarico a sottosegretario alla presidenza del consiglio

giovedì, 25 febbraio 2021, 16:39

Massimiliano Bernardi, (Alternativa per Carrara), in un comunicato, attacca l’amministrazione pentastellata per la gestione dell’emergenza abitativa

giovedì, 25 febbraio 2021, 14:45

Riccardo Bruschi, coordinatore di Forza Italia Carrara, in un comunicato, affronta la questione bonus facciate e superbonus e la loro gestione tecnica da parte dell’amministrazione pentastellata di Carrara

giovedì, 25 febbraio 2021, 09:25

"Le regole ci sono per tutti, o no? Perché, se le regole valgono per qualsiasi cittadino, al monte come al mare, chiamato a rispettarle, non valgono anche per le cave, per i tecnici che progettano, per le amministrazioni che approvano e per le ditte che eseguono?"

mercoledì, 24 febbraio 2021, 16:29

Così commenta, in un comunicato divulgato alla stampa, il politico Filippo Frugoli, consigliere comunale della Lega

mercoledì, 24 febbraio 2021, 16:06

A dichiararlo, in una nota stampa, è il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi