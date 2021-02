Politica



Lega: "Sostegno ai ristoratori e grazie alle forze dell'ordine"

venerdì, 26 febbraio 2021, 15:41

La Lega di Massa, in linea con l'indirizzo politico nazionale già espresso dal suo segretario federale Matteo Salvini, interviene in merito al tema delle restrizioni governative di contrasto al covid-19 sulle aperture dei ristoratori e ribadisce la sua posizione di totale sostegno alla loro richiesta di poter aprire in sicurezza anche la sera dove la situazione sanitaria è sotto controllo.



"La Lega - esordisce - tiene a ringraziare le forze dell'ordine per il gran lavoro svolto per far rispettare le leggi in vigore e garantire ordine in città in una situazione difficile; chiede rispetto nei confronti di chi svolge egregiamente il proprio lavoro e il compito che è chiamato ad adempiere".



"Il Carroccio di Massa - continua - tiene inoltre a ribadire che i commercianti sono stati interessati da una forte crisi economica a seguito delle decisioni prese in contrasto alla pandemia, prima a causa di investimenti di adeguamento alle norme anticovid imposte dal precedente governo per garantire la tutela della salute pubblica poi a causa della chiusura totale all'ora di cena. Una vera beffa che ha comportato gravi danni per il settore della ristorazione con gravi ripercussioni sulla solidità economica dell'intero paese e sul peggioramento del tasso di povertà: molte realtà di ristorazione rischiano la chiusura definitiva o hanno già chiuso. Vi è la necessità di poter ripensare il sistema delle chiusure dando la possibilità di permettere loro di lavorare anche la sera, consapevoli che l'adeguamento alle disposizioni anticovid sul quale hanno investito che vale per l'ora di pranzo, può garantire la sicurezza ai cittadini anche per l'ora di cena".



"La Lega - conclude - a livello nazionale sta lavorando per portare all'attenzione del governo le richieste dei ristoratori per permettere la loro sopravvivenza".