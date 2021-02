Politica



Malamovida a Carrara, Forza Italia: “Impedire la vendita di alcolici non è la soluzione”

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:07

Il coordinatore comunale di Forza Italia Riccardo Bruschi e il coordinatore comunale di Forza Italia Giovani Lucian Martisca si fanno portavoci del pensiero del partito sulla “malamovida”, problema che da tempo affligge la zona di Marina di Carrara.

“Impedire a tutte le attività la somministrazioni di bevande alcoliche dal pomeriggio –asseriscono i coordinatori- è poco efficace sul problema e dannoso per gli esercenti e la cittadinanza, il sindaco insieme al M5S cittadino si faranno responsabili di questa scelta sbagliata.”

La proposta di Fi consiste nella mobilitazione immediata di un presidio permanente di forze dell’ordine, principalmente composto dalla polizia municipale, in via Rinchiosa e piazza Ingolstadt, sia per presidiare le misure anticovid-19 sia per prevenire i disordini.

“Altra fattore da tenere in considerazione – segnalano - è l’aspetto strutturale di cui questo disagio giovanile è segnale di sfogo: la totale assenza di un offerta di valori, di prospettive ed anche di spazi pensato per i giovani. La società di oggi è più povera e decadente e mancano punti di aggregazione.” La decadenza viene esaminata nel complesso dalle scuole fatiscenti o chiuse alle biblioteche, passando dalle sale giochi trasformate in centri scommesse alla mancanza di parchi giochi per bambini.

“La politica ha delle responsabilità su questo – concludono Bruschi e Martisca - Forza Italia chiede che sia messa mano a questa problematica da subito, ma ne terremo conto anche nel prossimo programma elettorale. Così come nel governo Berlusconi fu istituita la figura del ministero per le politiche giovanili, anche nel comune di Carrara si dovrebbe pensare ad istituire delle competenze specifiche in materia, come assessorato, o commissione aperta. “