Martisca (FI): “Lavori pubblici abbandonati"

sabato, 20 febbraio 2021, 15:00

Il 18 novembre 2020 è iniziato il ripristino di Via Bruno Conti e Largo Francesco Micheli a Carrara (la zona intorno all'ospedale civico). Lucian Martisca ha spiegato: "I lavori di asfaltatura sono terminati il 25 novembre, però manca tutt'ora la segnaletica orizzontale in tutta l'area interessata, mancano le strisce per i parcheggi, le strisce per i parcheggi dei disabili (cosa fondamentale) e anche le strisce che delimitano le isole ecologiche. Sappiamo benissimo che l'assessore Raggi ha altri interessi momentaneamente, pero dovrebbe ricordarsi di finire quello che ha inziato, perche senza la segnaletica orizzontale si rischia di causare molti inconvenienti ai cittadini, essendo un area molto trafficata in prossimità di scuole, ospedali e caserma dei carabinieri."

La segnaletica orizzonatale è fondamentale per la sicurezza e l'organizzazione dei cittadini ma soprattutto dei residenti, perche senza strisce non vengono rispettate gli spazi di sicurezza dei parcheggi per i disabili, oltretutto è una zona con vari negozi che si ritrovano senza il posto di carico/scarico.

Lucian Martisca ha poi invitato Andrea Raggi a completare al piu presto il lavoro: "Pagato coi soldi dei cittadini, in modo da evitare quanti più problemi e di intervenire anche in altre strade del centro storico(vedi Via Verdi) in modo da rendere presentabile la nostra città."