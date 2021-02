Politica



Massimiliano Bernardi: "Il sindaco De Pasquale sbugiardato dalle parole del dirigente Bengasi"

mercoledì, 3 febbraio 2021, 19:58

Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara), riparte all'attacco del sindaco di Carrara, De Pasquale, in merito alla questione concessioni dei balneari, riprendendo un comunicato del primo cittadino pubblicato nel dicembre del 2019: "Era tutto vero - dice Bernardi- ciò che il sottoscritto aveva scoperto in data 24 dicembre 2019, e cioè che il dirigente Michele Fiorini Bengasi rimetteva la delega del demanio marittimo nelle mani del sindaco De Pasquale certo che il sindaco avrebbe saputo individuare un soggetto con maggior competenza e tempismo che avrebbe potuto farsi carico del gravoso compito".

Bernardi menziona anche i rapporti che intercorrevano fra il dirigente, il segretario generale e l'assessore al ramo: "Per quanto riguarda l'assessore Macchiarini - prosegue Bernardi - il dirigente nella missiva al sindaco lamentava che lo stesso Macchiarini gli aveva trasmesso il testo di una delibera rispetto alla quale lui aveva ribadito per iscritto la propria contrarietà. Una questione politica forte e attuale: ci chiediamo che clima si è instaurato tra dirigenti e politici dentro le mura del palazzo comunale e soprattutto chiediamo che venga fatta chiarezza in merito al ruolo di autentico spartiacque che impera da anni negli enti locali e cioè da quando è intervenuta nel lontano 1990, la riforma 142 che ha cristallizzato con funzione anticipatrice il principio di separazione delle funzioni tecniche da quelle politiche. La preoccupazione che suscita la dura nota del dirigente Michele Fiorino Bengasi è che sono troppe le sedie che scricchiolano fra i dirigenti durante la gestione del nostro comune da parte dei grillini".